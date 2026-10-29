Δοκιμάζουμε το Geely E2 Ultra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Geely E2 Ultra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Όσο δύσκολο ήταν μέχρι πρότινος να βρεις αυτοκίνητο πόλης κάτω από το «εικοσάρικο», τόσο πιο εύκολο αρχίζει να γίνεται με την παρουσία των Κινέζων. Και το ηλεκτρικό supermini της Geely αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της νέας τάξης πραγμάτων.
Αν μας έλεγε κάποιος πριν μερικά χρόνια πως το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στις κατηγορίες A και B (mini και supermini) θα είναι σύντομα ένα κινέζικο, λογικά θα τον βγάζαμε τρελό.
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