Δοκιμάζουμε το Geely E2 Ultra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Όσο δύσκολο ήταν μέχρι πρότινος να βρεις αυτοκίνητο πόλης κάτω από το «εικοσάρικο», τόσο πιο εύκολο αρχίζει να γίνεται με την παρουσία των Κινέζων. Και το ηλεκτρικό supermini της Geely αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της νέας τάξης πραγμάτων.