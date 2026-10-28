Τι φέρνει η Yamaha  το 2027;

Από τις Tenere και Tracer μέχρι τις MT, τις R και τα scooter της οικογένειας MAX, η Yamaha ανανεώνει την εικόνα των μοντέλων της για το 2027, διατηρώντας παράλληλα τον γνώριμο χαρακτήρα κάθε σειράς.