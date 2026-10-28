Τι φέρνει η Yamaha το 2027;
Τι φέρνει η Yamaha το 2027;
Από τις Tenere και Tracer μέχρι τις MT, τις R και τα scooter της οικογένειας MAX, η Yamaha ανανεώνει την εικόνα των μοντέλων της για το 2027, διατηρώντας παράλληλα τον γνώριμο χαρακτήρα κάθε σειράς.
Η Yamaha ετοιμάζει τη γκάμα της για το 2027, με ανανεωμένους χρωματισμούς, νέα γραφικά και επιμέρους σχεδιαστικές αλλαγές που καλύπτουν σχεδόν κάθε κατηγορία της.
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