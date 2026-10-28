Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τους σχεδιαστές!
Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τους σχεδιαστές!
Ο επικεφαλής εξωτερικής σχεδίασης της Skoda αναγνωρίζει τις εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά προειδοποιεί πως η εξάπλωσή της μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας στα σχεδιαστικά τμήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών.
UPD:
Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλάζοντας τις διαδικασίες εξέλιξης και παραγωγής.
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UPD:
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