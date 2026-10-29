Ιδού το οικογενειακό των 1.001 ίππων που τρομάζει τα supercars

Το Audi RS 6 Avant αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα της Audi Sport, όμως η γερμανική MTM αποφάσισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, δημιουργώντας μια εκδοχή με 1.001 ίππους.