Το αυτοκίνητο που έγινε θρύλος στα πεδία των μαχών
NEWSAUTO.GR

Το αυτοκίνητο που έγινε θρύλος στα πεδία των μαχών

Μικρό, ελαφρύ και τετρακίνητο, το Willys MB έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συνοδεύοντας τις συμμαχικές δυνάμεις από τις ακτές της Νορμανδίας μέχρι την απελευθέρωση της Ευρώπης.

Το αυτοκίνητο που έγινε θρύλος στα πεδία των μαχών
UPD:
Η 6η Ιουνίου 1944 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της σύγχρονης ιστορίας. Εκείνη την ημέρα, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας στη Δυτική Ευρώπη.

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