Το αυτοκίνητο που έγινε θρύλος στα πεδία των μαχών

Μικρό, ελαφρύ και τετρακίνητο, το Willys MB έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συνοδεύοντας τις συμμαχικές δυνάμεις από τις ακτές της Νορμανδίας μέχρι την απελευθέρωση της Ευρώπης.