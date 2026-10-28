Θαμπώνει η ζελατίνα του κράνους σου; Δες τι πρέπει να κάνεις!

Ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που συμβαίνουν στους αναβάτες μοτοσικλέτας στη διάρκεια της

είναι το

του κράνους. Ιδιαίτερα τις ημέρες με έντονη υγρασία τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα και επικίνδυνα καθώς όπως φυσιολογικά μπορείτε να αντιληφθείτε,