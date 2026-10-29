Με ημερομηνία λήξεως τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ακριβώς η αντίθετη — και ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρη από σήμερα, τη στιγμή που η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα του γηραιότερου στόλου ΙΧ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.