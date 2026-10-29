Με ημερομηνία λήξεως τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Με ημερομηνία λήξεως τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;

Υπάρχει μια επίμονη αντίληψη που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες στους γκαράζ, τα καφενεία και τις οικογενειακές συζητήσεις: ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν «ατσάλινα» και τα καινούργια έχουν «ημερομηνία λήξης», σχεδιασμένα εκ προθέσεως να χαλάνε. Αληθεύει αυτό;

Με ημερομηνία λήξεως τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα;
UPD:
Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ακριβώς η αντίθετη — και ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρη από σήμερα, τη στιγμή που η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα του γηραιότερου στόλου ΙΧ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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UPD:
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