Αλλάζουν τα θρυλικά Mercedes και Steyr του Ελληνικού Στρατού
Αλλάζουν τα θρυλικά Mercedes και Steyr του Ελληνικού Στρατού
Εδώ και δεκαετίες, τα Mercedes-Benz G-Class και τα φορτηγά Steyr αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Στρατού. Η ηλικία τους, όμως, καθιστά ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη ανανέωσης, με την ΕΛΒΟ να παρουσιάζει πλέον μια συγκεκριμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών Mercedes.
UPD:
Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα στρατιωτικά Mercedes-Benz και Steyr έχουν συνδεθεί με την καθημερινότητα των στρατοπέδων, τις ασκήσεις, τις παρελάσεις και τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, υπηρετώντας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε κάθε γωνιά της χώρας.
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