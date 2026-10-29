Αλλάζουν τα θρυλικά Mercedes και Steyr του Ελληνικού Στρατού

Εδώ και δεκαετίες, τα Mercedes-Benz G-Class και τα φορτηγά Steyr αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Στρατού. Η ηλικία τους, όμως, καθιστά ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη ανανέωσης, με την ΕΛΒΟ να παρουσιάζει πλέον μια συγκεκριμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών Mercedes.