Ιδού η νέα ψηφιακή τάση στα αυτοκίνητα
Ιδού η νέα ψηφιακή τάση στα αυτοκίνητα
Αρχικά, οι αναλογικοί πίνακες οργάνων έδωσαν τη θέση τους στους ψηφιακούς. Μετά τα Head-Up Displays έγιναν δημοφιλή. Τώρα, οι εταιρείες βρήκαν ένα νέο τρόπο για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα εξελίσσονται σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Την τελευταία δεκαετία, στο εσωτερικό των μοντέλων δεσπόζουν οι οθόνες.
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