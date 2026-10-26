Ιδού η νέα ψηφιακή τάση στα αυτοκίνητα

Αρχικά, οι αναλογικοί πίνακες οργάνων έδωσαν τη θέση τους στους ψηφιακούς. Μετά τα Head-Up Displays έγιναν δημοφιλή. Τώρα, οι εταιρείες βρήκαν ένα νέο τρόπο για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.