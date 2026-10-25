Μπαταρίες ηλεκτρικών: Πόσο καλές είναι μετά από χρόνια;

Μια νέα

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. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα, μιας και για παράδειγμα δείχνουν πως οι μικρότερες