Μπαταρίες ηλεκτρικών: Πόσο καλές είναι μετά από χρόνια;
Μπαταρίες ηλεκτρικών: Πόσο καλές είναι μετά από χρόνια;
Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν πτώση απόδοσης όσο περνούν τα χρόνια. Πόσο πολύ όμως μειώνεται η διάρκεια ζωής τους, και το κυριότερο, πόσο πολύ διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο;
Μια νέα έρευνα έρχεται να δώσει απαντήσεις σε απορίες που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα, μιας και για παράδειγμα δείχνουν πως οι μικρότερες μπαταρίες, που έχουν περιορισμένη αυτονομία, εμφανίζουν γρηγορότερη υποβάθμιση συγκριτικά με τις μεγαλύτερες, που προσφέρουν σημαντικά αυξημένη αυτονομία. Σημαντική επίσης παρατήρηση είναι το γεγονός πως ακριβώς τα ίδια αυτοκίνητα, κατάφεραν να δείξουν αποκλίσεις στην κατάσταση της μπαταρίας τους, με τη μέγιστη διαφορά μεταξύ του καλύτερου και του χειρότερου μοντέλου να φτάνει το 13,5%.
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