Αυτοί οι κινητήρες-θρύλοι βρίσκονται σε παραγωγή για 20+ χρόνια
NEWSAUTO.GR

Αυτοί οι κινητήρες-θρύλοι βρίσκονται σε παραγωγή για 20+ χρόνια

Μπορεί να βρίσκονται σε μερικά από τα πιο σύγχρονα και εξωτικά αυτοκίνητα του 2026, όμως οι ρίζες αυτών των πέντε θρυλικών κινητήρων φτάνουν τουλάχιστον δύο δεκαετίες πίσω.

Αυτοί οι κινητήρες-θρύλοι βρίσκονται σε παραγωγή για 20+ χρόνια
Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης, με τους κατασκευαστές να επενδύουν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών, στην ηλεκτροκίνηση και στη συνεχή απαίτηση για υψηλότερες επιδόσεις.

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