Τα ηλεκτρικά που θα έχουν 20% μεγαλύτερη αυτονομία
Τα ηλεκτρικά που θα έχουν 20% μεγαλύτερη αυτονομία
Η General Motors παρουσιάζει την τέταρτη γενιά ηλεκτρικής πλατφόρμας της, συνδυάζοντας νέες μπαταρίες, αποδοτικότερους ηλεκτροκινητήρες και προηγμένα συστήματα υπολογιστών, με στόχο χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αυτονομία.
Η General Motors προχωρά στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, αναπτύσσοντας μια νέα πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υπόσχεται μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, λιγότερα εξαρτήματα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
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