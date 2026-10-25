Τα ηλεκτρικά που θα έχουν 20% μεγαλύτερη αυτονομία
NEWSAUTO.GR

Τα ηλεκτρικά που θα έχουν 20% μεγαλύτερη αυτονομία

Η General Motors παρουσιάζει την τέταρτη γενιά ηλεκτρικής πλατφόρμας της, συνδυάζοντας νέες μπαταρίες, αποδοτικότερους ηλεκτροκινητήρες και προηγμένα συστήματα υπολογιστών, με στόχο χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αυτονομία.

Τα ηλεκτρικά που θα έχουν 20% μεγαλύτερη αυτονομία
Η General Motors προχωρά στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, αναπτύσσοντας μια νέα πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υπόσχεται μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, λιγότερα εξαρτήματα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

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