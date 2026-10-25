Τα ηλεκτρικά που θα έχουν 20% μεγαλύτερη αυτονομία

Η General Motors παρουσιάζει την τέταρτη γενιά ηλεκτρικής πλατφόρμας της, συνδυάζοντας νέες μπαταρίες, αποδοτικότερους ηλεκτροκινητήρες και προηγμένα συστήματα υπολογιστών, με στόχο χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αυτονομία.