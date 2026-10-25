Δοκιμάζουμε το υβριδικό Hyundai Tucson - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Hyundai Tucson - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

H φουλ υβριδική έκδοση του ανανεωμένου Tucson συνδυάζει turbo επιδόσεις με «ήπια» κατανάλωση. Είναι ένα οικογενειακό SUV που χαίρεσαι να το οδηγείς, χωρίς να σε αγχώνει ο δείκτης καυσίμου κάθε φορά που πατάς το γκάζι.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Hyundai Tucson - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το Tucson αποτελεί εδώ και χρόνια το μοντέλο-κλειδί για τη Hyundai στην ευρωπαϊκή αγορά. Η επιτυχία του δε βασίστηκε μόνο στην ανταγωνιστική τιμή ή στον πλούσιο εξοπλισμό, αλλά κυρίως στο γεγονός πως εξελίχθηκε σε ένα SUV με ξεκάθαρη ταυτότητα, σύγχρονη τεχνολογία, εξελιγμένη τετρακίνηση και ποιότητα που πλέον το τοποθετεί πολύ ψηλά στην κατηγορία.

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