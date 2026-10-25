Δοκιμάζουμε το υβριδικό Hyundai Tucson - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το

αποτελεί εδώ και χρόνια το μοντέλο-κλειδί για τη

στην ευρωπαϊκή αγορά. Η επιτυχία του δε βασίστηκε μόνο στην ανταγωνιστική τιμή ή στον πλούσιο εξοπλισμό, αλλά κυρίως στο γεγονός πως εξελίχθηκε σε