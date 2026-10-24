Πόσα θα πλήρωνες εσύ για μοντέλο αυτής της μάρκας;
NEWSAUTO.GR

Πόσα θα πλήρωνες εσύ για μοντέλο αυτής της μάρκας;

Το Denza Z έχει αρχίσει να λανσάρεται σε αγορές της Ευρώπης, συνεπώς αποκτούμε μία πρώτη εικόνα αναφορικά με το κόστος των μοντέλων της premium μάρκας της BYD.

Πόσα θα πλήρωνες εσύ για μοντέλο αυτής της μάρκας;
Η ευρωπαϊκή πορεία της Denza αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Z ανοίγει τον «χορό» στα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας.

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