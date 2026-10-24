Πόσα θα πλήρωνες εσύ για μοντέλο αυτής της μάρκας;
Πόσα θα πλήρωνες εσύ για μοντέλο αυτής της μάρκας;
Το Denza Z έχει αρχίσει να λανσάρεται σε αγορές της Ευρώπης, συνεπώς αποκτούμε μία πρώτη εικόνα αναφορικά με το κόστος των μοντέλων της premium μάρκας της BYD.
Η ευρωπαϊκή πορεία της Denza αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Z ανοίγει τον «χορό» στα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας.
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