Πόσα θα πλήρωνες εσύ για μοντέλο αυτής της μάρκας;

Το Denza Z έχει αρχίσει να λανσάρεται σε αγορές της Ευρώπης, συνεπώς αποκτούμε μία πρώτη εικόνα αναφορικά με το κόστος των μοντέλων της premium μάρκας της BYD.