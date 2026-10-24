Προσοχή, η αιτία που μπορεί να ακινητοποιήσει το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο
Προσοχή, η αιτία που μπορεί να ακινητοποιήσει το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο
Το αντίστοιχο όργανο δείχνει ότι η μπαταρία του ηλεκτρικού οχήματος είναι πλήρως φορτισμένη. Κι όμως, αυτό ακινητοποιήθηκε από έλλειψη ρεύματος…
UPD:
Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πλέον έχουν καθιερωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά εν γένει και συνεχίζουν να αυξάνουν το μερίδιό τους, βάσει των στοιχείων πωλήσεων.
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