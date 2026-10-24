Δοκιμάζουμε το Honda CMX 500 Rebel SP - πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οι μοτοσικλέτες και τα scooter της

είναι εδώ και πολλά χρόνια στην κορυφή της προτίμησης των μοτοσικλετιστών σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά ένας από τους βασικούς είναι ότι οι Ιάπωνες έχουν επιλέξει να