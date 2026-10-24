Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο Volvo EX40

H Volvo εξελίσσει την επόμενη γενιά του EX40 και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, αφού μπορεί να έχει ακόμη και νέο όνομα!