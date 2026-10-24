Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο Volvo EX40
NEWSAUTO.GR

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο Volvo EX40

H Volvo εξελίσσει την επόμενη γενιά του EX40 και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, αφού μπορεί να έχει ακόμη και νέο όνομα!

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο Volvo EX40
Το EX40, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του SUV XC40 της Volvo, ολοκληρώνει σταδιακά τον εμπορικό κύκλο του. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποί της έχουν αρχίσει ήδη τη διαδικασία αντικατάστασής του.

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