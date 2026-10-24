Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο Volvo EX40
Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο Volvo EX40
H Volvo εξελίσσει την επόμενη γενιά του EX40 και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, αφού μπορεί να έχει ακόμη και νέο όνομα!
Το EX40, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του SUV XC40 της Volvo, ολοκληρώνει σταδιακά τον εμπορικό κύκλο του. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποί της έχουν αρχίσει ήδη τη διαδικασία αντικατάστασής του.
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