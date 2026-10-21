Οδηγούμε τα νέα KGM Musso Grand & Musso EV στην Αττική - Πόσο κοστίζουν;

Με το νέο Musso, που έφτασε στην ελληνική αγορά με πετρελαιοκινητήρα 2,2 lt, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό Musso EV, η KGM επιχειρεί να καλύψει δύο διαφορετικές ανάγκες με κοινό παρονομαστή την πρακτικότητα.