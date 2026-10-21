Μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει την ασύλληπτη επιτάχυνση του Tesla Roadster;

Η καταιγιστική επιτάχυνση του 0-97 χλμ./ώρα σε 0,59 δευτερόλεπτα που υπόσχεται το νέο Tesla Roadster Rocket σημαίνει πως ο οδηγός του υποβάλλεται σε δυνάμεις σχεδόν πενταπλάσιες της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Πόσο κοντά βρίσκονται αυτές οι επιδόσεις στα όρια της ανθρώπινης αντοχής;