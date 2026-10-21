Οι Κινέζοι τώρα και στα σκληροτράχηλα τετρακίνητα SUV

Στη Γουχού και το ετήσιο Chery International User Summit αποκάλυψε η Omoda το νέο της μοντέλο, ονόματι X, με το παγκόσμιο ντεμπούτο του να πραγματοποιείται λίγο νωρίτερα στο περιθώριο του Omoda X Night.