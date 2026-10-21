Οι Κινέζοι τώρα και στα σκληροτράχηλα τετρακίνητα SUV
NEWSAUTO.GR

Οι Κινέζοι τώρα και στα σκληροτράχηλα τετρακίνητα SUV

Το ολοκαίνουριο τετρακίνητο SUV της Omoda υιοθετεί έντονες γωνίες, off-road αισθητική και θα διατεθεί με πληθώρα συστημάτων κίνησης.

Οι Κινέζοι τώρα και στα σκληροτράχηλα τετρακίνητα SUV
Στη Γουχού και το ετήσιο Chery International User Summit αποκάλυψε η Omoda το νέο της μοντέλο, ονόματι X, με το παγκόσμιο ντεμπούτο του να πραγματοποιείται λίγο νωρίτερα στο περιθώριο του Omoda X Night.

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