Οι Κινέζοι τώρα και στα σκληροτράχηλα τετρακίνητα SUV
Οι Κινέζοι τώρα και στα σκληροτράχηλα τετρακίνητα SUV
Το ολοκαίνουριο τετρακίνητο SUV της Omoda υιοθετεί έντονες γωνίες, off-road αισθητική και θα διατεθεί με πληθώρα συστημάτων κίνησης.
Στη Γουχού και το ετήσιο Chery International User Summit αποκάλυψε η Omoda το νέο της μοντέλο, ονόματι X, με το παγκόσμιο ντεμπούτο του να πραγματοποιείται λίγο νωρίτερα στο περιθώριο του Omoda X Night.
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