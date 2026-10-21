Αποστολή Newsauto στην Κίνα: Οδηγούμε τα Lepas L4 και L6
Αποστολή Newsauto στην Κίνα: Οδηγούμε τα Lepas L4 και L6
Το newsauto βρίσκεται στη Γουχού της Κίνας, για να παρεβρεθεί στην πρώτη Lepas Global Elegance Week. Οδηγήσαμε τα Lepas L4 και L6, και είδαμε λίγες από τις καινοτόμες τεχνολογίες της μάρκας.
Η Lepas έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, και είχε ισχυρή παρουσία στην έκθεση Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική ένωση. Μπορεί να είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, όμως πίσω της έχει τον Όμιλο Chery.
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