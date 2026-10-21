Αποστολή Newsauto στην Κίνα: Οδηγούμε τα Lepas L4 και L6

Η Lepas έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, και είχε ισχυρή παρουσία στην έκθεση Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική ένωση. Μπορεί να είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, όμως πίσω της έχει τον Όμιλο Chery.