Αποστολή Newsauto στην Κίνα: Οδηγούμε τα Lepas L4 και L6
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsauto στην Κίνα: Οδηγούμε τα Lepas L4 και L6

Το newsauto βρίσκεται στη Γουχού της Κίνας, για να παρεβρεθεί στην πρώτη Lepas Global Elegance Week. Οδηγήσαμε τα Lepas L4 και L6, και είδαμε λίγες από τις καινοτόμες τεχνολογίες της μάρκας.

Αποστολή Newsauto στην Κίνα: Οδηγούμε τα Lepas L4 και L6
Η Lepas έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, και είχε ισχυρή παρουσία στην έκθεση Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική ένωση. Μπορεί να είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, όμως πίσω της έχει τον Όμιλο Chery.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης