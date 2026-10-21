Μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει τα G επιτάχυνσης του νέου Tesla;

Η Tesla προκάλεσε αίσθηση με την παρουσίαση του νέου Roadster στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας. Το ηλεκτρικό hypercar πραγματοποίησε εντυπωσιακές δοκιμασίες επίδειξης των δυνατοτήτων του, μεταξύ των οποίων άλματα, περιστροφές στον αέρα και κίνηση ανάποδα, αξιοποιώντας ένα σύστημα δημιουργίας κάθετης πίεσης μέσω αναρρόφησης του αέρα κάτω από το αυτοκίνητο, καθώς και προωθητήρες πεπιεσμένου αερίου.





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