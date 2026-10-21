Μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει τα G επιτάχυνσης του νέου Tesla;
Η καταιγιστική επιτάχυνση του 0-97 χλμ./ώρα σε 0,59 δευτερόλεπτα που υπόσχεται το νέο Tesla Roadster Rocket σημαίνει πως ο οδηγός του υποβάλλεται σε δυνάμεις σχεδόν πενταπλάσιες της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Πόσο κοντά βρίσκονται αυτές οι επιδόσεις στα όρια της ανθρώπινης αντοχής;
Η καταιγιστική επιτάχυνση του 0-97 χλμ./ώρα σε 0,59 δευτερόλεπτα που υπόσχεται το νέο Tesla Roadster Rocket σημαίνει πως ο οδηγός του υποβάλλεται σε δυνάμεις σχεδόν πενταπλάσιες της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Πόσο κοντά βρίσκονται αυτές οι επιδόσεις στα όρια της ανθρώπινης αντοχής;
Η Tesla προκάλεσε αίσθηση με την παρουσίαση του νέου Roadster στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας. Το ηλεκτρικό hypercar πραγματοποίησε εντυπωσιακές δοκιμασίες επίδειξης των δυνατοτήτων του, μεταξύ των οποίων άλματα, περιστροφές στον αέρα και κίνηση ανάποδα, αξιοποιώντας ένα σύστημα δημιουργίας κάθετης πίεσης μέσω αναρρόφησης του αέρα κάτω από το αυτοκίνητο, καθώς και προωθητήρες πεπιεσμένου αερίου.
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