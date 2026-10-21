Η κινεζική ναυαρχίδα των 585 ίππων έρχεται Ευρώπη
Η κινεζική ναυαρχίδα των 585 ίππων έρχεται Ευρώπη
Η XPeng παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο G9L, ένα μεγάλο πολυτελές ηλεκτρικό SUV με έως επτά θέσεις, ισχύ 585 ίππων και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση έως 540 kW.
Η XPeng συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, διευρύνοντας την γκάμα της προς τις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς κατηγορίες. Το νέο G9L αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε αυτή τη στρατηγική, με την κινεζική εταιρεία να συνδυάζει την ευρυχωρία ενός μεγάλου οικογενειακού SUV με προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, υψηλές επιδόσεις και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης.
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