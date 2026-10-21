Η κινεζική ναυαρχίδα των 585 ίππων έρχεται Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Η κινεζική ναυαρχίδα των 585 ίππων έρχεται Ευρώπη

Η XPeng παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο G9L, ένα μεγάλο πολυτελές ηλεκτρικό SUV με έως επτά θέσεις, ισχύ 585 ίππων και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση έως 540 kW.

Η κινεζική ναυαρχίδα των 585 ίππων έρχεται Ευρώπη
Η XPeng συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, διευρύνοντας την γκάμα της προς τις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς κατηγορίες. Το νέο G9L αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε αυτή τη στρατηγική, με την κινεζική εταιρεία να συνδυάζει την ευρυχωρία ενός μεγάλου οικογενειακού SUV με προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, υψηλές επιδόσεις και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης