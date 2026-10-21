Οικονομικό ηλεκτρικό για όλους και στην Ελλάδα με 10.000 ευρώ
NEWSAUTO.GR

Οικονομικό ηλεκτρικό για όλους και στην Ελλάδα με 10.000 ευρώ

Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε διθέσια και τετραθέσια έκδοση, με την τιμή να είναι γύρω στα 10.000 ευρώ.

Οικονομικό ηλεκτρικό για όλους και στην Ελλάδα με 10.000 ευρώ
UPD:

Η Dacia ετοιμάζεται να βάλει σε παραγωγή το Hipster, ένα νέο ηλεκτρικό τετραθέσιο microcar το οποίο θα τοποθετείται κάτω από το επερχόμενο Spring. Θα ανήκει στην κατηγορία L7e που αφορά τετράκυκλα οχήματα, και θα έρθει να τοποθετηθεί απέναντι από ένα αντίστοιχο μοντέλο που ετοιμάζει και η Fiat.

Το Dacia Hipster αναμένεται να κυκλοφορήσει σε διθέσια και τετραθέσια έκδοση, με την τιμή να είναι γύρω στα 10.000 ευρώ. Πώς θα καταφέρει η εταιρεία να διατηρήσει χαμηλό το κόστος παραγωγής και πώλησης;


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UPD:
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