Ντεσεβό: Ο θρύλος επιστρέφει από το μέλλον

Το Citroen E-2CV Concept κέρδισε τις εντυπώσεις, αποτελώντας μια παραπομπή σε ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτοκινήτων;