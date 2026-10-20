Ντεσεβό: Ο θρύλος επιστρέφει από το μέλλον
Ντεσεβό: Ο θρύλος επιστρέφει από το μέλλον
Το Citroen E-2CV Concept κέρδισε τις εντυπώσεις, αποτελώντας μια παραπομπή σε ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτοκινήτων;
Το Citroen 2CV είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της γαλλικής κουλτούρας, και έχει ξεπεράσει τα απλά όρια της αυτοκίνησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα