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Ντεσεβό: Ο θρύλος επιστρέφει από το μέλλον
NEWSAUTO.GR

Ντεσεβό: Ο θρύλος επιστρέφει από το μέλλον

Το Citroen E-2CV Concept κέρδισε τις εντυπώσεις, αποτελώντας μια παραπομπή σε ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτοκινήτων;

Ντεσεβό: Ο θρύλος επιστρέφει από το μέλλον
Το Citroen 2CV είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της γαλλικής κουλτούρας, και έχει ξεπεράσει τα απλά όρια της αυτοκίνησης. 

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