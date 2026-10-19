Η Jaguar τα παίζει όλα για όλα και προκαλεί
NEWSAUTO.GR

Η Jaguar τα παίζει όλα για όλα και προκαλεί

Η Jaguar άλλαξε σελίδα και στρατηγική, κάνοντας την αρχή με την νέα Type 01. Το ενδιαφέρον για το νέο μοντέλο είναι μεγάλο, ωστόσο η εταιρεία έχει αναλάβει ένα μεγάλο ρίσκο. Ποιο είναι αυτό;

Η Jaguar τα παίζει όλα για όλα και προκαλεί
UPD:
Η Jaguar παρουσίασε πρόσφατα την Type 01, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της θρυλικής βρετανικής μάρκας, με τις απόψεις του κόσμου για αυτή να διίστανται.

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UPD:
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