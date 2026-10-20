Η Ευρώπη φλερτάρει την Τουρκία μέσω των αυτοκινήτων

Το αίτημα αυτό γίνεται στο πλαίσιο του υπό διαπραγμάτευση Industrial Accelerator Act και για την ιαπωνική εταιρεία, η απόφαση συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων της, αλλά και με μελλοντικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.