Η Ευρώπη φλερτάρει την Τουρκία μέσω των αυτοκινήτων
Η Ευρώπη φλερτάρει την Τουρκία μέσω των αυτοκινήτων
Η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Ιαπωνία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο στις χώρες που θα δικαιούνται τα πλεονεκτήματα του «Made in Europe».
UPD:
Το αίτημα αυτό γίνεται στο πλαίσιο του υπό διαπραγμάτευση Industrial Accelerator Act και για την ιαπωνική εταιρεία, η απόφαση συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων της, αλλά και με μελλοντικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.
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