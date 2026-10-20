Η Ευρώπη φλερτάρει την Τουρκία μέσω των αυτοκινήτων
NEWSAUTO.GR

Η Ευρώπη φλερτάρει την Τουρκία μέσω των αυτοκινήτων

Η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Ιαπωνία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο στις χώρες που θα δικαιούνται τα πλεονεκτήματα του «Made in Europe».

Η Ευρώπη φλερτάρει την Τουρκία μέσω των αυτοκινήτων
UPD:
Το αίτημα αυτό γίνεται στο πλαίσιο του υπό διαπραγμάτευση Industrial Accelerator Act και για την ιαπωνική εταιρεία, η απόφαση συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων της, αλλά και με μελλοντικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.

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