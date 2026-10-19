Το μεγάλο φιάσκο για την Τουρκία με την επένδυση του 1 δις
Στον πάγο παραμένει το εργοστάσιο της BYD στη Μανίσα, μαζί με την προοπτική έως 5.000 άμεσων θέσεων εργασίας. Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης ευρωπαϊκής επένδυσης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστική μεταφορά του τουρκικού σχεδίου.
Σε επενδυτικό φιάσκο εξελίσσεται για την Άγκυρα η υπόθεση του εργοστασίου της BYD στην Τουρκία. Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων, που παρουσιάστηκε το 2024 ως μεγάλη επιτυχία της τουρκικής βιομηχανικής πολιτικής, παραμένει χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ η κινεζική εταιρεία αναζητεί την επόμενη παραγωγική της βάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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