Το μεγάλο φιάσκο για την Τουρκία με την επένδυση του 1 δις

Σε επενδυτικό φιάσκο εξελίσσεται για την Άγκυρα η υπόθεση του εργοστασίου της BYD στην Τουρκία. Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων, που παρουσιάστηκε το 2024 ως μεγάλη επιτυχία της τουρκικής βιομηχανικής πολιτικής, παραμένει χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ η κινεζική εταιρεία αναζητεί την επόμενη παραγωγική της βάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.