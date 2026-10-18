Ούτε οι ίδιοι προλαβαίνουν τα αυτοκίνητα που φτιάχνουν



Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που σύντομα θα μπορεί να εξελίσσει ένα ολοκαίνουριο μοντέλο μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.