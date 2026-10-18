Ούτε οι ίδιοι προλαβαίνουν τα αυτοκίνητα που φτιάχνουν
Ούτε οι ίδιοι προλαβαίνουν τα αυτοκίνητα που φτιάχνουν
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που σύντομα θα μπορεί να εξελίσσει ένα ολοκαίνουριο μοντέλο μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.
UPD:
Αλλά αυτό είναι κάτι που τρομάζει και τους ίδιους.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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