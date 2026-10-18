Το σημάδι στα φρένα που τρομάζει πολλούς οδηγούς
Το σημάδι στα φρένα που τρομάζει πολλούς οδηγούς
Όλα τα εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι πολύ σημαντικά, αλλά τα φρένα ακόμη σημαντικότερα αφού είναι αυτά που φροντίζουν για την επιβράδυνση. Τι πρέπει να προσέξω;
UPD:
Την χειμερινή περίοδο και ειδικότερα σε περιόδους με πολύ υγρασία ίσως να έχετε παρατηρήσει τους δίσκους των φρένων να έχουν διαφορετικό χρώμα. Αυτό της σκουριάς, το οποίο όμως δεν είναι κάτι που πρέπει να σας ανησυχεί.
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UPD:
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