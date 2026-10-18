Έρχεται το μικρό γαλλικό που αλλάζει τα πάντα - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Έρχεται το μικρό γαλλικό που αλλάζει τα πάντα - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Το νέο Peugeot 208 είναι υπό εξέλιξη, και θα είναι ριζικά αναβαθμισμένο.
UPD:
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το μοντέλο, την τεχνολογία του, αλλά και την ημερομηνία άφιξης στις εκθέσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα