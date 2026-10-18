Άμεσα πρέπει να πάνε στο συνεργείο αυτά τα αυτοκίνητα - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;
NEWSAUTO.GR

Άμεσα πρέπει να πάνε στο συνεργείο αυτά τα αυτοκίνητα - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Προετοιμάζεται μεγάλη ανάκληση μοντέλων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, για άμεσο έλεγχο εξαιτίας κατασκευαστικών αστοχιών προμηθευτών. Ποιες μάρκες και ποια αυτοκίνητα αφορά;

Άμεσα πρέπει να πάνε στο συνεργείο αυτά τα αυτοκίνητα - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;
UPD:

Το πρόβλημα αφορά κυψέλες μπαταριών υψηλής τάσης που, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας εξαιτίας κατασκευαστικών αστοχιών προμηθευτών. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και, στο ακραίο σενάριο, πυρκαγιά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συγκεκριμένες παρτίδες Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 και ID. Buzz, καθώς και CUPRA Born. Οι πληροφορίες για την ευρωπαϊκή καμπάνια παραπέμπουν σε οχήματα συγκεκριμένων περιόδων παραγωγής μεταξύ 2023 και 2025, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί δημόσια...


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UPD:
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