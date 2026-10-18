Νέος ΚΟΚ: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για λίγες ημέρες θα πληρώσουν Έλληνες οδηγοί

Σε 18.594 ελέγχους από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε 1.442 παραβάσεις σε οδηγούς και 132 σε επιβάτες για το κράνος. Ήταν η 67η εβδομάδα της πανελλαδικής εκστρατείας, με 14 παραβάσεις να αφορούν διανομείς.