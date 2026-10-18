Νέος ΚΟΚ: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για λίγες ημέρες θα πληρώσουν Έλληνες οδηγοί
NEWSAUTO.GR

Νέος ΚΟΚ: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για λίγες ημέρες θα πληρώσουν Έλληνες οδηγοί

Οι παραβάσεις μόλις έξι ημερών αντιστοιχούν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με βάση τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Τι πληρώνουν οδηγοί και συνεπιβάτες.

Νέος ΚΟΚ: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για λίγες ημέρες θα πληρώσουν Έλληνες οδηγοί
UPD:

Σε 18.594 ελέγχους από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε 1.442 παραβάσεις σε οδηγούς και 132 σε επιβάτες για το κράνος. Ήταν η 67η εβδομάδα της πανελλαδικής εκστρατείας, με 14 παραβάσεις να αφορούν διανομείς.



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UPD:
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