Το κάμπριο των 900 ίππων και του 1 εκατομμυρίου ευρώ
NEWSAUTO.GR

Το κάμπριο των 900 ίππων και του 1 εκατομμυρίου ευρώ

Πώς θα σου φαινόταν μια Mercedes G63 κάμπριο με 900 άλογα; Όσο ακραία και αν ακούγεται, αυτή είναι η νέα Brabus 900 Rocket Edition Cabrio και απευθύνεται σε (πολύ) λίγους.

Το κάμπριο των 900 ίππων και του 1 εκατομμυρίου ευρώ
UPD:
Η Mercedes-Benz ετοιμάζει την ανοιχτή έκδοση της G-Class, ωστόσο η Brabus παρουσίασε τη δική της εκδοχή, που ονομάζεται Brabus 900 Rocket Edition Cabrio.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης