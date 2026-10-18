Το κάμπριο των 900 ίππων και του 1 εκατομμυρίου ευρώ
Το κάμπριο των 900 ίππων και του 1 εκατομμυρίου ευρώ
Πώς θα σου φαινόταν μια Mercedes G63 κάμπριο με 900 άλογα; Όσο ακραία και αν ακούγεται, αυτή είναι η νέα Brabus 900 Rocket Edition Cabrio και απευθύνεται σε (πολύ) λίγους.
UPD:
Η Mercedes-Benz ετοιμάζει την ανοιχτή έκδοση της G-Class, ωστόσο η Brabus παρουσίασε τη δική της εκδοχή, που ονομάζεται Brabus 900 Rocket Edition Cabrio.
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