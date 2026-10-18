Η ηχηρή απάντηση της Mercedes στη νέα Porsche Cayenne που ξεπουλάει (τιμές)
NEWSAUTO.GR

Η ηχηρή απάντηση της Mercedes στη νέα Porsche Cayenne που ξεπουλάει (τιμές)

Μια σημαντική επέτειος για τη Mercedes-Benz είναι απαραίτητο να εορταστεί και με έναν ξεχωριστό τρόπο: Με την επίσημη παρουσίαση της Mercedes-AMG GT SUV, μιας νέας ναυαρχίδας της.

Η ηχηρή απάντηση της Mercedes στη νέα Porsche Cayenne που ξεπουλάει (τιμές)
UPD:
Πριν από 140 χρόνια, το 1886, κάποιος κύριος Καρλ Μπενζ παρουσίασε το δημιούργημά του το οποίο έμελλε να αλλάξει τον κόσμο. Κυριολεκτικά.

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