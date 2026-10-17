To νέο Tesla Roadster στην Ελλάδα - Δωστε μας 50.000 ευρώ για να αρχίσουμε να το συζητάμε
NEWSAUTO.GR

To νέο Tesla Roadster στην Ελλάδα - Δωστε μας 50.000 ευρώ για να αρχίσουμε να το συζητάμε

Το νέο ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο της Tesla άνοιξε τις κρατήσεις και στην Ελλάδα. Τα πρώτα ποσά προκαλούν ίλιγγο, ενώ η τελική τιμή παραμένει άγνωστη.

To νέο Tesla Roadster στην Ελλάδα - Δωστε μας 50.000 ευρώ για να αρχίσουμε να το συζητάμε
UPD:
Όποιος ονειρεύεται να αποκτήσει το νέο Tesla Roadster μπορεί πλέον να αρχίσει να κάνει ταμείο. Και καλό θα ήταν να είναι αρκετά γεμάτο.

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UPD:
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