To νέο Tesla Roadster στην Ελλάδα - Δωστε μας 50.000 ευρώ για να αρχίσουμε να το συζητάμε
To νέο Tesla Roadster στην Ελλάδα - Δωστε μας 50.000 ευρώ για να αρχίσουμε να το συζητάμε
Το νέο ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο της Tesla άνοιξε τις κρατήσεις και στην Ελλάδα. Τα πρώτα ποσά προκαλούν ίλιγγο, ενώ η τελική τιμή παραμένει άγνωστη.
UPD:
Όποιος ονειρεύεται να αποκτήσει το νέο Tesla Roadster μπορεί πλέον να αρχίσει να κάνει ταμείο. Και καλό θα ήταν να είναι αρκετά γεμάτο.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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