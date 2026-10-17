Video: Το νέο Tesla «προσγειώθηκε» σε πολυκατοικία της Αθήνας
Video: Το νέο Tesla «προσγειώθηκε» σε πολυκατοικία της Αθήνας
Το «ιπτάμενο» Tesla του Elon Musk απέκτησε ήδη την πρώτη του αθηναϊκή περιπέτεια. Σε βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το αυτοκίνητο καταλήγει πάνω σε πολυκατοικία της Αθήνας, δίνοντας μια ευφάνταστη απάντηση στο διαχρονικό πρόβλημα του πάρκινγκ: αν δεν βρίσκεις κάτω, δοκιμάζεις… επάνω.
UPD:
Κάπως έτσι βλέπουν οι δημιουργοί AI βίντεο το μέλλον του πολυσυζητημένου Roadster, εφόσον περάσει στην παραγωγή και βγει στους δρόμους — ή, καλύτερα, στους αιθέρες. Η συγκεκριμένη «προσγείωση» είναι ψηφιακή φαντασία, αλλά το αυτοκίνητο που την ενέπνευσε έχει πλέον δείξει ορισμένες εντυπωσιακές δυνατότητες.
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UPD:
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