Video: Το νέο Tesla «προσγειώθηκε» σε πολυκατοικία της Αθήνας

Κάπως έτσι βλέπουν οι δημιουργοί AI βίντεο το μέλλον του πολυσυζητημένου Roadster, εφόσον περάσει στην παραγωγή και βγει στους δρόμους — ή, καλύτερα, στους αιθέρες. Η συγκεκριμένη «προσγείωση» είναι ψηφιακή φαντασία, αλλά το αυτοκίνητο που την ενέπνευσε έχει πλέον δείξει ορισμένες εντυπωσιακές δυνατότητες.