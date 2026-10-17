O «Άσσος» γίνεται ηλεκτρικός - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
O «Άσσος» γίνεται ηλεκτρικός - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
Η BMW επιβεβαίωσε ότι η επόμενη Neue Klasse θα είναι ηλεκτρική Σειρά 1, ενώ εξετάζει ένα μεγαλύτερο SUV πάνω από την X7
Μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις στον κόσμο του αυτοκινήτου, υπάρχουν οι εταιρείες που απλά έχουν σαστίσει και υπάρχουν εκείνες που τρέχουν με… χίλια για να είναι έτοιμες όταν «γυρίσει η σελίδα» στην αυτοκίνηση.
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