O «Άσσος» γίνεται ηλεκτρικός - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις στον κόσμο του αυτοκινήτου, υπάρχουν οι εταιρείες που απλά έχουν σαστίσει και υπάρχουν εκείνες που τρέχουν με… χίλια για να είναι έτοιμες όταν «γυρίσει η σελίδα» στην αυτοκίνηση.