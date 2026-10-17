Δοκιμάζουμε το πολυτελές Chery Tiggo 9 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Με λίγο πάνω από 50.000 ευρώ… “κλέβεις εκκλησία” στα μεγάλα luxury SUV. Οι Κινέζοι εισβάλλουν δυναμικά σε μια κατηγορία που μέχρι πρότινος δεν ήταν στη δικαιοδοσία τους.