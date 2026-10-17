Ιδού το πιο παράξενο 4x4 στον κόσμο - Δεν ανεβαίνει ούτε... πεζοδρόμιο
Ιδού το πιο παράξενο 4x4 στον κόσμο - Δεν ανεβαίνει ούτε... πεζοδρόμιο
Ένα κλασικό Land Rover απέκτησε εντελώς διαφορετική ταυτότητα, καθώς κάτω από το βρετανικό αμάξωμα κρύβεται ένα Volkswagen Beetle με αερόψυκτο κινητήρα και αερανάρτηση.
Υπάρχουν αυτοκίνητα που δημιουργούνται για να υπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό και υπάρχουν και εκείνα που κατασκευάζονται απλώς για να ξεχωρίζουν.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα