Ιδού το πιο παράξενο 4x4 στον κόσμο - Δεν ανεβαίνει ούτε... πεζοδρόμιο
NEWSAUTO.GR

Ιδού το πιο παράξενο 4x4 στον κόσμο - Δεν ανεβαίνει ούτε... πεζοδρόμιο

Ένα κλασικό Land Rover απέκτησε εντελώς διαφορετική ταυτότητα, καθώς κάτω από το βρετανικό αμάξωμα κρύβεται ένα Volkswagen Beetle με αερόψυκτο κινητήρα και αερανάρτηση.

Ιδού το πιο παράξενο 4x4 στον κόσμο - Δεν ανεβαίνει ούτε... πεζοδρόμιο
Υπάρχουν αυτοκίνητα που δημιουργούνται για να υπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό και υπάρχουν και εκείνα που κατασκευάζονται απλώς για να ξεχωρίζουν.

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