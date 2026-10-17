Το ήξερες πως όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό, «χάνεται» ρεύμα;
NEWSAUTO.GR

Το ήξερες πως όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό, «χάνεται» ρεύμα;

Όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από τις 20 kWh που φεύγουν από την πρίζα μπορεί να φτάσουν μόνο οι 15 στη μπαταρία. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί γίνεται όμως;

Το ήξερες πως όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό, «χάνεται» ρεύμα;
UPD:
Στα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες, αν το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 50 λίτρα, τότε στον ανεφοδιασμό θα βάλεις μάξιμουμ 50, εκτός αν φυσικά σε «κλέβει» η αντλία και σε χρεώσει παραπάνω.

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UPD:
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