Το ήξερες πως όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό, «χάνεται» ρεύμα;
Το ήξερες πως όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό, «χάνεται» ρεύμα;
Όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από τις 20 kWh που φεύγουν από την πρίζα μπορεί να φτάσουν μόνο οι 15 στη μπαταρία. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί γίνεται όμως;
UPD:
Στα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες, αν το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 50 λίτρα, τότε στον ανεφοδιασμό θα βάλεις μάξιμουμ 50, εκτός αν φυσικά σε «κλέβει» η αντλία και σε χρεώσει παραπάνω.
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