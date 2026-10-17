Το ήξερες πως όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό, «χάνεται» ρεύμα;

Όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από τις 20 kWh που φεύγουν από την πρίζα μπορεί να φτάσουν μόνο οι 15 στη μπαταρία. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί γίνεται όμως;