Έρχεται SUV για τα δύσκολα - Ποια εταιρεία θα το φέρει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Έρχεται SUV για τα δύσκολα - Ποια εταιρεία θα το φέρει στην Ελλάδα;

Η Geely Auto παρουσίασε στο Παρίσι το Project KO11, το οποίο αποτελεί ένα off-road SUV που δεν θα αργήσει να λανσαριστεί στη Γηραιά Ήπειρο.

Έρχεται SUV για τα δύσκολα - Ποια εταιρεία θα το φέρει στην Ελλάδα;
UPD:
Η Geely ετοιμάζεται να φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά ένα νέο SUV με off-road χαρακτήρα, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

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