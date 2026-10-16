Έρχεται SUV για τα δύσκολα - Ποια εταιρεία θα το φέρει στην Ελλάδα;
Έρχεται SUV για τα δύσκολα - Ποια εταιρεία θα το φέρει στην Ελλάδα;
Η Geely Auto παρουσίασε στο Παρίσι το Project KO11, το οποίο αποτελεί ένα off-road SUV που δεν θα αργήσει να λανσαριστεί στη Γηραιά Ήπειρο.
UPD:
Η Geely ετοιμάζεται να φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά ένα νέο SUV με off-road χαρακτήρα, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
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