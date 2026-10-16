Τριάντα χρόνια Skoda Octavia - Πόσα έχουν πωληθεί παγκοσμίως;
Τριάντα χρόνια Skoda Octavia - Πόσα έχουν πωληθεί παγκοσμίως;
Το πρώτο Octavia της σύγχρονης εποχής πέρασε από τη γραμμή παραγωγής στο Mlada Boleslav τον Σεπτέμβριο του 1996.
UPD:
Η Skoda γιορτάζει τα 30 χρόνια του Octavia της σύγχρονης εποχής, η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996. Έκτοτε, το μοντέλο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας, με έδρα το Mlada Boleslav, μετά την ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen, συνδυάζοντας ποιότητα και πρακτικότητα με τη δοκιμασμένη τεχνολογία του Ομίλου.
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