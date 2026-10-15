Avatr: Το κινεζικό θηρίο με τους 1.000 ίππους
Avatr: Το κινεζικό θηρίο με τους 1.000 ίππους
Η Avatr παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο T09, ένα πρωτότυπο πολυτελές SUV, το οποίο συνδυάζει υβριδικό σύστημα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, εξαθέσια διάταξη και τεχνολογία από τις Huawei και CATL.
UPD:
Η Avatr, η premium εταιρεία του ομίλου Changan συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας στο Σαλόνι του Παρισιού το εντυπωσιακό T09 Concept.
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