Avatr: Το κινεζικό θηρίο με τους 1.000 ίππους

Η Avatr παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο T09, ένα πρωτότυπο πολυτελές SUV, το οποίο συνδυάζει υβριδικό σύστημα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, εξαθέσια διάταξη και τεχνολογία από τις Huawei και CATL.