Το νέο Volkswagen ID. Tiguan στην Ελλάδα (+τιμές)

Η

ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της. Το

μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα έχουν καθιερώσει το Tiguan ως