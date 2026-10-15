Το νέο Volkswagen ID. Tiguan στην Ελλάδα (+τιμές)
NEWSAUTO.GR

Το νέο Volkswagen ID. Tiguan στην Ελλάδα (+τιμές)

Οι προπαραγγελίες για το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό SUV της Volkswagen ξεκινούν, με την ελληνική αντιπροσωπεία να δημοσιοποιεί τις τιμές και ενημερώνει για την έναρξη διάθεσής του.

Το νέο Volkswagen ID. Tiguan στην Ελλάδα (+τιμές)
Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της. Το νέο ID. Tiguan μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα έχουν καθιερώσει το Tiguan ως σημείο αναφοράς για τα SUV της μάρκας.

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