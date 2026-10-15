Τι ετοιμάζει η Yamaha στις 2 Νοεμβρίου;
NEWSAUTO.GR

Τι ετοιμάζει η Yamaha στις 2 Νοεμβρίου;

Η Yamaha, λίγο πριν την έναρξη της EICMA αναμένεται να μας δώσει κάτι νέο. Θα είναι ένας κινητήρας, ένα νέο Tenere ή ένα… TDM 850;

Τι ετοιμάζει η Yamaha στις 2 Νοεμβρίου;
Εδώ και αρκετό καιρό η Yamaha έχει προαναγγείλει μια σημαντική πρεμιέρα για τις 2 Νοεμβρίου 2026, με τις πληροφορίες να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε μια νέα Tenere 900 ή σε έναν διαφορετικό κινητήρα, τρικύλινδρο ή δικύλινδρο.

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