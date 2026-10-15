Τι ετοιμάζει η Yamaha στις 2 Νοεμβρίου;

Εδώ και αρκετό καιρό η Yamaha έχει προαναγγείλει μια σημαντική πρεμιέρα για τις 2 Νοεμβρίου 2026, με τις πληροφορίες να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε μια νέα Tenere 900 ή σε έναν διαφορετικό κινητήρα, τρικύλινδρο ή δικύλινδρο.