Τι ετοιμάζει η Yamaha στις 2 Νοεμβρίου;
Τι ετοιμάζει η Yamaha στις 2 Νοεμβρίου;
Η Yamaha, λίγο πριν την έναρξη της EICMA αναμένεται να μας δώσει κάτι νέο. Θα είναι ένας κινητήρας, ένα νέο Tenere ή ένα… TDM 850;
Εδώ και αρκετό καιρό η Yamaha έχει προαναγγείλει μια σημαντική πρεμιέρα για τις 2 Νοεμβρίου 2026, με τις πληροφορίες να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε μια νέα Tenere 900 ή σε έναν διαφορετικό κινητήρα, τρικύλινδρο ή δικύλινδρο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα