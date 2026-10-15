Το νέο smart-άκι θα είναι και σπορ
Το νέο smart-άκι θα είναι και σπορ
Το ολοκαίνουριο smart-άκι θα αποκτήσει και σπορτίφ έκδοση, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως αυτή θα έρθει σύντομα μετά το λανσάρισμά του στην Ευρώπη.
UPD:
Μπορεί το νέο smart #2 μόλις έκανε την εμφάνισή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όμως η μάρκα φαίνεται πως έχει ήδη έτοιμο το επόμενο βήμα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα