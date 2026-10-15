Το νέο smart-άκι θα είναι και σπορ
NEWSAUTO.GR

Το νέο smart-άκι θα είναι και σπορ

Το ολοκαίνουριο smart-άκι θα αποκτήσει και σπορτίφ έκδοση, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως αυτή θα έρθει σύντομα μετά το λανσάρισμά του στην Ευρώπη.

Το νέο smart-άκι θα είναι και σπορ
UPD:
Μπορεί το νέο smart #2 μόλις έκανε την εμφάνισή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όμως η μάρκα φαίνεται πως έχει ήδη έτοιμο το επόμενο βήμα.

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UPD:
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