Δοκιμάζουμε το νέο Aion UT - Απίστευτη η τιμή του

Η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Δεν είναι μόνο ότι χανόμαστε ακόμα και οι άνθρωποι του χώρου στη «λαοθάλασσα» νέων κινεζικών μοντέλων που λανσάρονται στην Ελλάδα, είναι πως καθίσταται αδύνατο οι καθιερωμένοι κατασκευαστές να ανταγωνιστούν σε τεχνολογία, εξοπλισμό και κυρίως τιμή τις προτάσεις των Κινέζων.