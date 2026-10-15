Δοκιμάζουμε το νέο Aion UT - Απίστευτη η τιμή του
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το νέο Aion UT - Απίστευτη η τιμή του

Με γεμάτα 400 χλμ. αυτονομίας, εξοπλισμό που συνήθως απολαμβάνεις σε μεγάλα SUV και τιμή «χώμα», το Aion UT είναι η νέα ηλεκτρική πρόταση από Κίνα μεριά που σε κάνει να «ξύνεις το κεφάλι» σου.

Δοκιμάζουμε το νέο Aion UT - Απίστευτη η τιμή του
UPD:
Η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Δεν είναι μόνο ότι χανόμαστε ακόμα και οι άνθρωποι του χώρου στη «λαοθάλασσα» νέων κινεζικών μοντέλων που λανσάρονται στην Ελλάδα, είναι πως καθίσταται αδύνατο οι καθιερωμένοι κατασκευαστές να ανταγωνιστούν σε τεχνολογία, εξοπλισμό και κυρίως τιμή τις προτάσεις των Κινέζων.

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UPD:
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