Land Rover: Ο θρύλος επιστρέφει σε μέγεθος τσέπης
Land Rover: Ο θρύλος επιστρέφει σε μέγεθος τσέπης
Το Defender Sport, ή Defender 80, θα είναι ένα νέο SUV με σχεδίαση που παραπέμπει στο ιστορικό βρετανικό μοντέλο. Θα είναι ηλεκτρικό, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και υβριδικές εκδόσεις.
Η Land Rover ετοιμάζει τη μικρότερη εκδοχή του Defender. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί η επίσημη ονομασία του μοντέλου, όμως αυτή θα μπορούσε να είναι «Defender Sport», όπως γίνεται εξάλλου και στο Range Rover και το Discovery, ή «Defender 80», με το νούμερο να εκπροσωπεί το μεταξόνιο του SUV σε ίντσες (203,2 εκατοστά).
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