Land Rover: Ο θρύλος επιστρέφει σε μέγεθος τσέπης

Η Land Rover ετοιμάζει τη μικρότερη εκδοχή του Defender. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί η επίσημη ονομασία του μοντέλου, όμως αυτή θα μπορούσε να είναι «Defender Sport», όπως γίνεται εξάλλου και στο Range Rover και το Discovery, ή «Defender 80», με το νούμερο να εκπροσωπεί το μεταξόνιο του SUV σε ίντσες (203,2 εκατοστά).