Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε υποχρεωτικά το δίπλωμα οδήγησης;

Το παλιό, ροζ, χάρτινο δίπλωμα οδήγησης οδεύει οριστικά προς το τέλος του. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τις 19 Ιανουαρίου 2033 όλα τα παλαιού τύπου έντυπα οδήγησης στα κράτη-μέλη της θα πρέπει να έχουν αντικατασταθούν υποχρεωτικά.