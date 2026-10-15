Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε υποχρεωτικά το δίπλωμα οδήγησης;
Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε υποχρεωτικά το δίπλωμα οδήγησης;
Η γνωστή ροζ χάρτινη άδεια οδήγησης που κατέχουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα πρέπει να αλλάξει με καινούργιου τύπου, όπως έχει αποφασίσει η Ε.Ε.
UPD:
Το παλιό, ροζ, χάρτινο δίπλωμα οδήγησης οδεύει οριστικά προς το τέλος του. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τις 19 Ιανουαρίου 2033 όλα τα παλαιού τύπου έντυπα οδήγησης στα κράτη-μέλη της θα πρέπει να έχουν αντικατασταθούν υποχρεωτικά.
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